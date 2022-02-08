Зума извинился за скандальное видео, на котором он бьёт своего кота
Поделиться
Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Курт Зума извинился за скандальное видео, на котором он бьёт свою кошку.
«Я хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий, о чем я искренне сожалею. Я также хочу сказать, как глубоко мне жаль всех, кого это видео расстроило. Я хотел бы заверить всех, что наши две кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится», — приводит слова игрока The Sun.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии французский защитник сыграл в 12 матчах и забил один гол. Игрок выступает за «молотобойцев» с августа 2021 года, после того как перешёл из «Челси» за € 35 млн.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.
Комментарии
- 8 февраля 2022
-
05:14
-
04:57
-
04:40
-
04:12
-
03:10
-
02:17
-
00:57
-
00:53
-
00:42
-
00:34
-
00:16
-
00:03
-
00:00
- 7 февраля 2022
-
23:25
-
23:17
-
23:10
-
23:07
-
22:59
-
22:55
-
22:46
-
22:41
-
22:36
-
22:34
-
22:23
-
22:10
-
22:01
-
21:27
-
21:21
-
21:19
-
21:03
-
20:46
-
20:44
-
20:28
-
20:05
-
20:00
Партнерский контент