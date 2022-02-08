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За подготовку молодых российских арбитров будет отвечать Виталий Мешков

За подготовку молодых российских арбитров будет отвечать Виталий Мешков
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Арбитр ФИФА Виталий Мешков назначен руководителем программы «Таланты и наставники», цель которой – подготовка молодых российских футбольных судей, информирует «Спорт-экспресс».

Виталий Мешков сменил на этой должности ранее отстранённого Юрия Баскакова.

В активе Мешкова уже есть опыт работы с начинающими судьями – он готовил молодых арбитров в Подмосковье. Кроме того, Виталий совмещает судейство с деятельностью на посту вице-президента Федерации футбола Московской области.

Напомним, Виталий Мешков в качестве главного арбитра дебютировал в 2010 году в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Алания» (2:1). С тех пор рефери отсудил около трёхсот матчей чемпионата России, а с недавнего времени стал получать назначения на международные матчи.

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