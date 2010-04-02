Защитник московского «Динамо» Дмитрий Комбаров поделился мнением о старте бело-голубых в Премьер-Лиге.

«Был бы абсолютно доволен, если бы мы заработали больше очков в прошлых встречах. Если же говорить о качестве футбола, который мы демонстрируем, то игра, безусловно, у нас есть, просто пока есть проблемы с реализацией моментов. Так что нам есть над чем работать», — приводит слова футболиста Sportbox.ru.

Также футболист поделился ожиданиями от матча 4-го тура с «Локомотивом».

«Нас ждёт дерби, и я не вижу смысла рассуждать о сильных и слабых сторонах соперника. В таких матчах у обоих противников запредельный настрой, а потому они выкладываются более чем на 100 процентов. К тому же обе команды в прошлом туре потерпели поражение и сейчас приложат все усилия, чтобы выиграть», — добавил футболист.