Лагиевка: в "Кубани" я провёл два кошмарных года

Польский защитник Кшиштоф Лагиевка, покинувший после окончания минувшего сезона краснодарскую «Кубань», заявил, что провёл в Краснодаре два кошмарных года.

«В Краснодаре никогда не будет хорошего футбола! Поймите, это курорт. Солнце, пляжи, тут не до футбола. В „Кубани“ я провёл два кошмарных года. Даже вспоминать не хочется, что происходило в Краснодаре. Я не играл по нефутбольным причинам. Там было очень много подводных течений, сплошной обман. Тебе в глаза говорят одно, а за спиной совсем другое. Посмотрите, сколько там тренеров сменилось за последнее время! Переход в „Кубань“ было моей самой большой ошибкой.

Я очень переживал, что не играю. К счастью, сумел пережить эту ситуацию. Помогли семья, дети, да и сам считаю себя сильным человеком. И теперь о времени, проведённом в Краснодаре, я почти забыл», — приводит слова Лагиевки сайт «Юга.ру».