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Бразильский защитник забил гол ударом с лёта со своей половины поля. Видео

Бразильский защитник забил гол ударом с лёта со своей половины поля. Видео
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Бразилия в очередной раз врывается в мировые подборки лучших футбольных хайлайтов. На этот раз фантастический гол был забит в матче Лиги Пернамбукано (чемпионате штата Пернамбуку). Защитник команды «Салгейру» Лусао поразил ворота соперника ударом с лёта со своей половины поля.

Дистанция до ворот «Сете де Сетембру» составляла около 70 метров. Мяч отскочил на ногу к Лусао, и бразильский защитник, не мудрствуя лукаво, вложился в этот «вынос». Через несколько секунд стало понятно, что вынос со своей половины поля превратился в удар по воротам, а ещё спустя мгновение этот удар оказался результативным.

В Бразилии игрок забил гол ударом с лёта со своей половины поля;

Стоит отметить, что «Салгейру» одержал победу в этом матче со счётом 4:0, а гол Лусао уже стал одним из наиболее обсуждаемых хайлатов последних дней.

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