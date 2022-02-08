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Салах уже вернулся в расположение «Ливерпуля» и готов сыграть с «Лестером»

Салах уже вернулся в расположение «Ливерпуля» и готов сыграть с «Лестером»
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сообщил клубу, что готов приступить к тренировкам уже сегодня, 8 февраля.

Египетский футболист, принимавший участие в Кубке африканских наций, уже прилетел в Англию и хочет сыграть в матче английской Премьер-лиги с «Лестером», который пройдёт в четверг, 10 февраля, информирует The Times. «Ливерпуль» организует для Салаха занятия по индивидуальному плану.

Напомним, в воскресенье, 6 февраля, сборная Египта проиграла Сенегалу по пенальти в финале Кубка африканских наций — 2021. Салах провёл полностью все семь матчей Египта на турнире, в том числе четыре игры плей-офф, каждая из которых длилась 120 минут. Форвард «Ливерпуля» отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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