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«Хватит делать из нас клоунов!» Фанаты «Ромы» протестуют из-за несправедливого судейства

«Хватит делать из нас клоунов!» Фанаты «Ромы» протестуют из-за несправедливого судейства
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Активные фанаты римской «Ромы» устроили протест перед штаб-квартирой Итальянской федерации футбола, информирует Fooball Italia.

Согласно сведениям источника, ультрас «Ромы» устали от несправедливого и предвзятого судейства в адрес своей команды. Последней каплей для фанатов «волков» стали действия арбитра в последнем матче команды с «Дженоа» (0:0). Судья в неоднозначном эпизоде не засчитал гол Николо Дзаньоло на 90+3-й минуте, а спустя несколько мгновений удалил футболиста с поля за недовольство судейским решением.

Болельщики «Ромы» растянули перед Федерацией футбола Италии баннер, на котором написано: «Правила одинаковы для всех, но не все равны перед исполнением этих правил. Хватит делать из нас клоунов!»

Напомним, «Рома» набрала 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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