Сергей Семак прокомментировал аренду Алипа в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал аренду защитника «Кайрата» Нуралы Алипа.



«Аренда Алипа – один из путей развития наших молодых игроков. Нам нужно было закрыть позицию, взять новых футболистов, чтобы Хотулёв или Кравцов смогли пойти в аренду и получать игровую практику. Ситуация с Алипом – абсолютно нормальная. Арендуем игрока с правом выкупа. Также на позицию правого защитника мы подписали Адамова, так что Сутормина теперь будем использовать выше, на его привычной позиции. А Сергеев усилит конкуренцию в атаке», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Алип — воспитанник «Кайрата». Он по-прежнему принадлежит казахстанской команде, но находится в составе коллектива Сергея Семака на просмотре с первого сбора. В матче с «Мидтьюлланном» Алип забил свой дебютный мяч за команду, принеся «Зениту» победу.



В нынешнем сезоне Алип забил 1 гол в 13 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 1,7 млн.