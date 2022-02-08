Стало известно, на каком стадионе сборная России проведёт летние матчи Лиги наций
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Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что летние матчи сборной России в Лиге наций пройдут на стадионе «Динамо» в Москве.
Команде Валерия Карпина предстоит провести летом два домашних матча: с Исландией (10 июня) и с Албанией (13 июня). Ранее на стадион «Динамо» были перенесены стыковые матчи сборной России в квалификации на чемпионат мира – 2022. Они пройдут в марте.
Расписание игр сборной России в Лиге наций — 2022/2023:
- 2 июня. 21:45 мск. Албания — Россия. Тирана. Стадион «Эйр Албания Стэдиум».
- 6 июня. 21:45 мск. Израиль — Россия. Хайфа. Стадион «Самми Офер».
- 10 июня. 21:45 мск. Россия — Исландия. Центральный стадион «Динамо» имени Л.И. Яшина.
- 13 июня. 21:45 мск. Россия — Албания. Центральный стадион «Динамо» имени Л.И. Яшина.
- 24 сентября. 16:00 мск. Исландия — Россия. Место проведения пока не определено.
- 27 сентября. 21:45 мск. Россия — Израиль. Место проведения пока не определено.
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