Стало известно, на каком стадионе сборная России проведёт летние матчи Лиги наций

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что летние матчи сборной России в Лиге наций пройдут на стадионе «Динамо» в Москве.

Команде Валерия Карпина предстоит провести летом два домашних матча: с Исландией (10 июня) и с Албанией (13 июня). Ранее на стадион «Динамо» были перенесены стыковые матчи сборной России в квалификации на чемпионат мира – 2022. Они пройдут в марте.

Расписание игр сборной России в Лиге наций — 2022/2023:

2 июня. 21:45 мск. Албания — Россия. Тирана. Стадион «Эйр Албания Стэдиум».

6 июня. 21:45 мск. Израиль — Россия. Хайфа. Стадион «Самми Офер».

10 июня. 21:45 мск. Россия — Исландия. Центральный стадион «Динамо» имени Л.И. Яшина.

13 июня. 21:45 мск. Россия — Албания. Центральный стадион «Динамо» имени Л.И. Яшина.

24 сентября. 16:00 мск. Исландия — Россия. Место проведения пока не определено.

27 сентября. 21:45 мск. Россия — Израиль. Место проведения пока не определено.