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Стало известно, на каком стадионе сборная России проведёт летние матчи Лиги наций

Стало известно, на каком стадионе сборная России проведёт летние матчи Лиги наций
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Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что летние матчи сборной России в Лиге наций пройдут на стадионе «Динамо» в Москве.

Команде Валерия Карпина предстоит провести летом два домашних матча: с Исландией (10 июня) и с Албанией (13 июня). Ранее на стадион «Динамо» были перенесены стыковые матчи сборной России в квалификации на чемпионат мира – 2022. Они пройдут в марте.

Расписание игр сборной России в Лиге наций — 2022/2023:

  • 2 июня. 21:45 мск. Албания — Россия. Тирана. Стадион «Эйр Албания Стэдиум».
  • 6 июня. 21:45 мск. Израиль — Россия. Хайфа. Стадион «Самми Офер».
  • 10 июня. 21:45 мск. Россия — Исландия. Центральный стадион «Динамо» имени Л.И. Яшина.
  • 13 июня. 21:45 мск. Россия — Албания. Центральный стадион «Динамо» имени Л.И. Яшина.
  • 24 сентября. 16:00 мск. Исландия — Россия. Место проведения пока не определено.
  • 27 сентября. 21:45 мск. Россия — Израиль. Место проведения пока не определено.
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