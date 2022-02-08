«Оренбург» возьмёт в аренду защитника «Зенита»

19-летний защитник «Зенита» Данила Хотулев перейдёт в «Оренбург» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Срок арендного соглашения Хотулёва с «Оренбургом» составит 1,5 года. У «Зенита» будет право вернуть игрока обратно в любое трансферное окно.
Напомним, Хотулёв является воспитанником академии «Зенита». В нынешнем сезоне Данила впервые начал привлекаться к основной команде сине-бело-голубых — он сыграл один матч в Российской Премьер-Лиге. Также Данила заигран за молодёжную сборную России по футболу, в составе которой провёл 3 матча.
На момент зимней паузы в сезоне-2021/2022 «Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 36 набранных очков. Замыкает тройку лидеров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Сочи», набравший 31 очко.
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