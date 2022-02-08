В «Спартаке» объяснили отсутствие Кутепова и Кофрие на товарищеском матче с «Уралом»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие защитников Ильи Кутепова и Максимилиано Кофрие в составе красно-белых на товарищеский матч с «Уралом», который начнётся сегодня, 8 февраля, в 16:00 мск.
«Кутепов и Кофрие пропускают матч из-за микроповреждений. Оба работают по индивидуальной программе», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.
«Спартак» возобновит сезон 26 февраля – в матче 19-го тура РПЛ красно-белым предстоит встретиться с ЦСКА.
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