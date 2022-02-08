«Рубин» выплатил Деспотовичу компенсацию за разрыв контракта в размере трёх зарплат

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал о разрыве контракта с нападающим Джордже Деспотовичем, который позже перешёл в тульский «Арсенал».

«Деспотович обиделся на «Рубин»? Не вижу в его словах ни капли обиды на клуб. Не надо путать частное отношение семьи Деспотовича к Казани и его личное отношение к «Рубину». Деспоту и его девушке мог не нравиться город — может, им холодно было. Вообще, если мы говорим про публичную деятельность, меня очень сильно расстраивает то количество ненависти, которые люди испытывают друг к другу.

Может, Деспот в этом эфире сказал массу хорошего, но, естественно, вырвали из контекста, что Казань — злой город. Такое ощущение, что люди хотят фокусироваться только на злобе. Плюс, можно вспомнить, что его девушка попала в неприятную аварию на довольно позднем сроке беременности, испытала серьёзный стресс. Так что нужно с пониманием относиться к тому, что люди говорят в своём личном пространстве.

Мы выплатили ему компенсацию за разрыв контракта в размере трёх зарплат. То есть € 200 тыс. По-джентльменски договорились. И для клуба, и для Деспота это была выгодная сделка. Галицкий говорит, что красивых расставаний не бывает, но у нас с Деспотом вышло именно так — пожали друг другу руки без каких-либо камней за пазухой», — приводит слова Яровинского Sport24.