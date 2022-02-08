Неймар пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает L'Equipe.



По информации источника, бразильский футболист с большой долей вероятности пропустит первый матч с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022, который состоится 15 февраля в Париже (Франция). Ответная встреча пройдёт 9 марта в Мадриде (Испания).



Напомним, Неймар получил повреждение связок голеностопа в матче «Сент-Этьен» — «ПСЖ», который завершился победой парижан со счётом 3:1. В концовке встречи защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон жёстко сыграл против бразильского футболиста. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.

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