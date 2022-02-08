«Спартак» обыграл «Урал» в товарищеском матче в ОАЭ
Поделиться
В товарищеском матче на сборе в ОАЭ «Спартак» встречался с «Уралом». Игра прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и завершилась победой московской команды со счётом 3:1.
На 7-й минуте встречи счёт открыл защитник «Спартака» Айртон. На 65-й минуте полузащитник Роман Зобнин упрочил преимущество московской команды в счёте. Через 3 минуты «Спартак» пропустил — мяч в ворота красно-белых отправил хавбек «Урала» Алексей Евсеев. На 85-й минуте дебютный гол за «Спартак» забил нападающий Шамар Николсон.
Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (19) — на 11-м месте. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.
Комментарии
- 8 февраля 2022
-
17:58
-
17:52
-
17:50
-
17:39
-
17:37
-
17:35
-
17:17
-
17:12
-
17:00
-
16:56
-
16:31
-
16:27
-
15:59
-
15:30
-
15:17
-
14:37
-
14:10
-
13:49
-
13:38
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:36
-
12:21
-
11:53
-
11:48
-
11:43
-
11:18
-
10:20
-
09:52
-
09:37
-
09:31
-
09:24
Партнерский контент