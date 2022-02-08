«Спартак» обыграл «Урал» в товарищеском матче в ОАЭ

В товарищеском матче на сборе в ОАЭ «Спартак» встречался с «Уралом». Игра прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и завершилась победой московской команды со счётом 3:1.



На 7-й минуте встречи счёт открыл защитник «Спартака» Айртон. На 65-й минуте полузащитник Роман Зобнин упрочил преимущество московской команды в счёте. Через 3 минуты «Спартак» пропустил — мяч в ворота красно-белых отправил хавбек «Урала» Алексей Евсеев. На 85-й минуте дебютный гол за «Спартак» забил нападающий Шамар Николсон.



Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (19) — на 11-м месте. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.