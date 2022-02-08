«Златан как лев в клетке». Пиоли рассказал о состоянии Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в преддверии матча 1/4 финала Кубка Италии с «Лацио» высказался по поводу состояния нападающего Златана Ибрагимовича.



«Златан изменился, у него есть мотивация и амбиции. Он хочет помогать команде на поле, поэтому надеется вскоре вернуться в строй. Завтра в матче с «Лацио» его не будет. Посмотрим, что будет. Он чувствует себя как лев в клетке», — приводит слова Пиоли La Gazzetta dello Sport.



Напомним, 40-летний Ибрагимович забил восемь голов и отдал две голевые передачи в 15 матчах текущего сезона итальянской Серии А. Также на его счету участие в четырёх матчах Лиги чемпионов, где он не сумел отметиться результативными действиями.

Матч 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Лацио» на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало встречи — в 23:00 мск.