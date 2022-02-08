«Ньюкасл» — «Эвертон»: прямая трансляция начнётся в 22:45
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Сегодня, 8 февраля, состоится матч 24-го тура между «Ньюкаслом» и «Эвертоном». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Противостояние начнётся в 22:45 по московскому времени.
Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 57 очков в 23 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.
«Ньюкасл» располагается на предпоследнем, 19-м месте в турнире. «Эвертон» же занимает 16-е место в лиге.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча.
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