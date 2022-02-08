Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Мешков возглавил отдел подготовки судей академии РФС

Виталий Мешков возглавил отдел подготовки судей академии РФС
Комментарии

Действующий арбитр ФИФА Виталий Мешков станет руководителем программ обучения рефери в Российском футбольном союзе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В задачи отдела подготовки судей входят обучение арбитров и ассистентов в рамках специализированных программ, в том числе «Таланты и наставники», в соответствии с Судейской конвенцией УЕФА и международными стандартами ФИФА, а также разработка новых образовательных проектов. Кроме того, новому руководителю отдела предстоит развитие регионального направления подготовки судей через взаимодействие с региональными федерациями и межрегиональными объединениями.

В активе Мешкова уже есть опыт работы с начинающими судьями – он готовил молодых арбитров в Подмосковье. Кроме того, Виталий совмещает судейство с деятельностью на посту вице-президента Федерации футбола Московской области.

Напомним, Виталий Мешков в качестве главного арбитра дебютировал в 2010 году в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Алания» (2:1). С тех пор рефери отсудил около трёхсот матчей чемпионата России, а с недавнего времени стал получать назначения на международные матчи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022