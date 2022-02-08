Виталий Мешков возглавил отдел подготовки судей академии РФС

Действующий арбитр ФИФА Виталий Мешков станет руководителем программ обучения рефери в Российском футбольном союзе. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В задачи отдела подготовки судей входят обучение арбитров и ассистентов в рамках специализированных программ, в том числе «Таланты и наставники», в соответствии с Судейской конвенцией УЕФА и международными стандартами ФИФА, а также разработка новых образовательных проектов. Кроме того, новому руководителю отдела предстоит развитие регионального направления подготовки судей через взаимодействие с региональными федерациями и межрегиональными объединениями.
В активе Мешкова уже есть опыт работы с начинающими судьями – он готовил молодых арбитров в Подмосковье. Кроме того, Виталий совмещает судейство с деятельностью на посту вице-президента Федерации футбола Московской области.
Напомним, Виталий Мешков в качестве главного арбитра дебютировал в 2010 году в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Алания» (2:1). С тех пор рефери отсудил около трёхсот матчей чемпионата России, а с недавнего времени стал получать назначения на международные матчи.
- 8 февраля 2022
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