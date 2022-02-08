«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция игры начнётся в 23:00

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 24-го тура между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.



Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 57 очков в 23 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.



«Ньюкасл» располагается на предпоследнем, 19-м месте в турнире. «Бёрнли» же занимает последнее место в лиге. «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча.