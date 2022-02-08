Дюков пояснил пункт о «намерении совершить правонарушение» в законе о паспорте болельщика

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о цели введения Fan ID.

«О чём вопрос: в законе говорится, что поводом для отказа может послужить намерение человека совершить правонарушение. Как будет устанавливаться намерение?



Предполагается, что в выдаче карточки будет отказано только тем, кто уже был уличён в определённых правонарушениях, и только на основании решений суда либо правоохранительных органов, сотрудники которых, повторюсь, будут обязаны объяснить решение и нести за него ответственность. Запрет в тех или иных действиях не какая-то уникальная для России практика. Аналогичные процедуры существуют и в других государствах, и в других индустриях», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.