Дюков пояснил пункт о «намерении совершить правонарушение» в законе о паспорте болельщика

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о цели введения Fan ID.
«О чём вопрос: в законе говорится, что поводом для отказа может послужить намерение человека совершить правонарушение. Как будет устанавливаться намерение?
Предполагается, что в выдаче карточки будет отказано только тем, кто уже был уличён в определённых правонарушениях, и только на основании решений суда либо правоохранительных органов, сотрудники которых, повторюсь, будут обязаны объяснить решение и нести за него ответственность. Запрет в тех или иных действиях не какая-то уникальная для России практика. Аналогичные процедуры существуют и в других государствах, и в других индустриях», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 8 февраля 2022
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