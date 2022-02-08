Гвардиола: игроки «Ман Сити» будут оштрафованы, потому что не позвали меня на вечеринку

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично прокомментировал поход игроков Джека Грилиша, Рияда Мареза и Кайла Уолкера на вечеринку в Манчестере.



«Я расстроен, потому что они не пригласили меня, и мне это не нравится. В следующий раз, надеюсь, меня позовут. Я не видел, что произошло. Они ужинали вместе, трезвые, веселились со своими приятелями. Игроки знают, что рискуют, выходя на улицу, потому что есть социальные сети, но всё было хорошо. Они будут оштрафованы, потому что не пригласили меня. В данном случае, я думаю, что реакция общественности несправедлива», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Марез в 16 играх чемпионата Англии отметился 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Уолкер в 14 встречах отдал 1 результативную передачу.