Паоло Ваноли: результат сейчас не так важен

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли поделился мнением после победы над «Уралом» (3:1).
«Я уже говорил и в интервью, и ребятам, что результат сейчас не так важен. Мы строим команду, строим игру, и именно это должно быть на первом месте. Можно назвать прошедший матч первой репетицией предстоящих официальных встреч? Говорить так не совсем правильно. У нас нет 11 основных игроков. В обойме больше 20 футболистов. И одной из задач на этих сборах было дать поиграть всем без исключения.
Шамар играет в новой команде, ему предстоит адаптация в новой стране. Я счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон. И сегодня очень рад за Шамара. Надеюсь, гол придаст ему уверенности. Очень важно, чтобы всем футболистам доставалось игровое время. Ребята по-прежнему под нагрузками, нами проделана большая работа. Дополнительный матч с местной командой даст возможность сыграть по 90 минут большему числу ребят», — цитирует Ваноли пресс-служба красно-белых.
- 8 февраля 2022
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