Дзагоев: в матче с «Норшелланном» за ЦСКА играл не Набабкин, а Пирло

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением об игре защитника Кирилла Набабкина в товарищеском матче с «Норшелланном» (1:0).



«Набабкин составил конкуренцию, я это прямо чувствую (смеётся). Это даже не Кирилл Анатольевич за нас играл в последнем матче, а Андреа Пирло (смеётся). А раз это сам Пирло, я даже не буду стараться вытеснить его из состава, всё равно это бесполезно.



Начнём с того, что голы в товарищеских матчах не считаются (смеётся). Посмотрим, поглядим. Учитывая, что в последнее время я не так уж и много забиваю, шансы у нас фифти-фифти (улыбается)», — приводит слова Дзагоева пресс-служба ЦСКА.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится для подопечных Алексея Березуцкого встречей со «Спартаком» 26 февраля в рамках матча 19-го тура. 1 марта армейцы сыграют с «Сочи» в 1/8 финала Кубка страны.