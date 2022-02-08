Дюков — о Fan ID: правоохранительные органы считают, что необходим ещё один барьер

Глава Российского футбольного союза (РФС) рассказал о причинах введения Fan ID.
«Если сравнить ситуацию на стадионах сейчас с тем, что происходило 10, 15 или 20 лет назад, действительно можно сделать вывод, что проблем и правонарушений на трибунах стало куда меньше. Но это не произошло само по себе. За этим стоит серьёзная работа правоохранительных органов и клубов. Они обеспечивают безопасность на стадионах и несут за неё ответственность.
Правоохранительные органы считают, что необходим ещё один дополнительный барьер. Одна из основных задач тех, кто занимается обеспечением безопасности, не только в том, чтобы наказывать за правонарушения, но в первую очередь в том, чтобы их заблаговременно предотвращать», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 8 февраля 2022
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