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Стали известны все соперники «Динамо» на заключительном сборе

Стали известны все соперники «Динамо» на заключительном сборе
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Стали известны все соперники московского «Динамо» на третьем заключительном сборе, который пройдёт в Турции. Вчера бело-голубые отправились на сбор.

10 февраля динамовцы сыграют с «Динамо» из Тбилиси, в этот же день команда проведёт игру с «Сочи». 13 февраля москвичи встретятся с рижским «РФШ». На 17 февраля запланированы две игры. Утром бело-голубым предстоит противостояние с «Аланией» из Владикавказа, а вечером они встретятся с казанским «Рубином».

26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге, в котором сыграет с «Химками». Напомним, после 18 туров чемпионата страны москвичи занимают в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38).

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