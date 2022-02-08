Хаким Зиеш: не вернусь в сборную Марокко, это моё окончательное решение
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Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш заявил, что не будет выступать за сборную Марокко.
«Я не вернусь в сборную Марокко, это моё окончательное решение. Мне всё ясно о том, как там всё происходит, и я сосредоточен на своей работе. Прямо сейчас это выступления за мой клуб. В конце концов, это решение тренера, и его нужно уважать. Вся ложь, которая идёт вместе с этим решением, очевидна для меня. Я не вернусь в сборную. Мне жаль болельщиков, но такова ситуация», — приводит слова Зиеша Goal.com со ссылкой на ADSportsTV.
В текущем сезоне Зиеш принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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