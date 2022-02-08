Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаким Зиеш: не вернусь в сборную Марокко, это моё окончательное решение

Хаким Зиеш: не вернусь в сборную Марокко, это моё окончательное решение
Комментарии

Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш заявил, что не будет выступать за сборную Марокко.

«Я не вернусь в сборную Марокко, это моё окончательное решение. Мне всё ясно о том, как там всё происходит, и я сосредоточен на своей работе. Прямо сейчас это выступления за мой клуб. В конце концов, это решение тренера, и его нужно уважать. Вся ложь, которая идёт вместе с этим решением, очевидна для меня. Я не вернусь в сборную. Мне жаль болельщиков, но такова ситуация», — приводит слова Зиеша Goal.com со ссылкой на ADSportsTV.

В текущем сезоне Зиеш принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Новость по теме
Главный тренер Марокко вновь раскритиковал Зиеша, исключив вероятность его возвращения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022