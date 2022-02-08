Криштиану Роналду остался в запасе на матч с «Бёрнли»

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 24-го тура между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Бёрнли»: Ник Поуп, Эрик Питерс, Бен Ми, Джеймс Тарковски, Коннор Робертс, Джош Браунхилл, Эшли Вествуд, Дуайт Макнил, Максвелл Корне, Ваут Вегорст, Джей Родригес.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Диогу Дало, Скотт Мактоминей, Поль Погба, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани.
Нападающий манкунианцев Криштиану Роналду остался в запасе.
Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 57 очков в 23 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.
«Ньюкасл» располагается на предпоследнем, 19-м месте в турнире. «Бёрнли» же занимает последнее место в лиге. «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча.
- 8 февраля 2022
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