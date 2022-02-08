«Интер» — «Рома»: составы команд на матч 1/4 финала Кубка Италии
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Стали известны стартовые составы миланского «Интера» и «Ромы» на матч 1/4 финала Кубка Италии.
«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Джеко, Санчес.
«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Оливейра, Верету, Вина, Мхитарян, Дзаньоло, Абрахам.
Матч 1/4 финала Кубка Италии «Интер» — «Рома» состоится сегодня, 8 февраля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало встречи — в 23:00 мск. Победитель этой пары сыграет в полуфинале Кубка Италии с победителем встречи «Милан» — «Лацио».
Напомним, действующим победителем Кубка Италии является туринский «Ювентус», одержавший победу над «Аталантой» из Бергамо в последнем финале со счётом 2:1.
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