Кейн: сейчас пик формы приходит после 30 лет. Взгляните на Роналду, Месси и Левандовского

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн рассказал о планах на будущее.



«Говорят, что пик формы наступает в период с 25 до 30 лет. Но мне кажется, что сейчас пик приходит после 30 лет и продолжается где-то до 35 лет. Взгляните на Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Роберта Левандовского и Златана Ибрагимовича. Всем им исполнилось 30 лет, и после этого они вывели свои карьеры на новый уровень.



На это я ориентируюсь, это вдохновляет меня, потому что знаю, что ещё во многом могу стать лучше. Думаю, Роналду и Месси устанавливают планку не только на поле, но и за его пределами, ведь они так профессиональны. Всё зависит от того, находится ли их тело в хорошей форме, чтобы они могли давать результат неделя за неделей. Так что эта моя цель состоит в том, что я хочу играть в футбол так долго, как это возможно. Я люблю этот вид спорта, получаю удовольствие, занимаясь им каждый день. Чем дольше я играю, тем лучше», — приводит слова Кейна Goal.com.