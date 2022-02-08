Ральф Рангник объяснил причину отсутствия Роналду в стартовом составе на матч с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил причину отсутствия нападающего команды Криштиану Роналду в стартовом составе на игру с «Бёрнли».

«Мы играли с «Бёрнли» пару недель назад, поэтому знаем, что на первых порах придётся много бегать и подбирать мяч. Я решил начать с Кавани в старте, поскольку такой характер игры больше подходит ему», – цитирует Рангника Manchester Evening News.

Криштиану Роналду остался в запасе.



Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 57 очков в 23 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.



«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.