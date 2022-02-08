Леандро Паредес может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом», сообщает L'Equipe.
По информации источника, 27-летний аргентинский футболист получил травму приводящей мышцы бедра. Из-за повреждения Паредес может пропустить игру, которая состоится 15 февраля в Париже (Франция). Ответная встреча пройдёт 9 марта в Мадриде (Испания).
Напомним, Паредес перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Зенита» в 2019 году. Ранее футболист выступал за «Боку Хуниос», «Кьево», «Рому» и «Эмполи». В нынешнем сезоне Паредес принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 и отдал 2 результативные передачи. С 2017 года полузащитник вызывается в национальную команду Аргентины.
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