«Вот каково твоей кошке». Болельщики «Уотфорда» спели песню после повреждения Зума

Сегодня, 8 февраля, проходит матч 24-го тура между «Вест Хэмом» и «Уотфордом». Встреча проходит на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Защитник «Вест Хэма» Курт Зума получил повреждение во время встречи. После этого болельщики «Уотфорда» спели песню со словами: «Вот каково твоей кошке». Это связано с видео, которое ранее появилось в сети. В ролике Зума издевается над своим котом.
Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 57 очков в 23 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.
«Вест Хэм Юнайтед» располагается на пятом месте в турнире. «Уотфорд» же занимает 18-е место в лиге. «Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии.
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