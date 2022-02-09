«Ньюкасл» обыграл «Эвертон». Команды забили два автогола за минуту

Сегодня, 9 февраля, проходил матч 24-го тура между «Ньюкаслом» и «Эвертоном». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Счёт в матче на 36-й минуте после удара в свои ворота открыл Джамал Ласселлс. На следующей минуте игрок «ирисок» Мэйсон Холгейт также занёс мяч в свои ворота. Во втором тайме Райан Фрейзер вывел «сорок» вперёд. В конце игры Киран Триппьер записал на свой счёт гол, установив итоговые цифры на табло — 3:1.
Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 57 очков в 23 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.
«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию матча.
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