«Интер» вышел в 1/2 финала Кубка Италии, обыграв «Рому»

В матче 1/4 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Интер» принимал «Рому». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Уже на 2-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Интера» Эдин Джеко, ранее выступавший в составе римского клуба. Результативную передачу отдал полузащитник Иван Перишич. На 68-й минуте форвард миланской команды Алексис Санчес установил итоговый счёт встречи, забив гол после передачи защитника Маттео Дармиана.



Таким образом, «Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. Миланский клуб сыграет в 1/2 финала с победителем пары «Милан» — «Лацио». Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус».