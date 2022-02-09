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«Интер» вышел в 1/2 финала Кубка Италии, обыграв «Рому»

«Интер» вышел в 1/2 финала Кубка Италии, обыграв «Рому»
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В матче 1/4 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Интер» принимал «Рому». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Уже на 2-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Интера» Эдин Джеко, ранее выступавший в составе римского клуба. Результативную передачу отдал полузащитник Иван Перишич. На 68-й минуте форвард миланской команды Алексис Санчес установил итоговый счёт встречи, забив гол после передачи защитника Маттео Дармиана.

Таким образом, «Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. Миланский клуб сыграет в 1/2 финала с победителем пары «Милан» — «Лацио». Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус».

Кубок Италии. 1/4 финала
08 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Рома
Рим
1:0 Джеко – 2'   2:0 Санчес – 68'
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