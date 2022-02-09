Рангник прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» в матче с последней командой АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ничью в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Бернли». Встреча прошла на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась со счётом 1:1.

«Мы снова провели отличный первый тайм. Мы контролировали игру и доминировали в ней. Мы забили три гола, но два не были засчитаны. Во втором тайме мы были недостаточно агрессивны. Было ясно, что они выйдут на поле и будут агрессивны. Это был разочаровывающий вечер для нас, потому что мы должны были с комфортом выиграть этот матч. Мы забили три гола в первом тайме, поэтому я не могу винить команду за отсутствие инстинкта убийцы в первом тайме. В конце концов, это также был небольшой вопрос удачи. Одного очка за такое игру просто недостаточно», — приводит слова Рангника BBC.

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На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков. «Бернли», в свою очередь, остался на последнем месте турнирного зачета, записав в свой актив 14 очков.