Рангник прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» в матче с последней командой АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ничью в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Бернли». Встреча прошла на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась со счётом 1:1.
«Мы снова провели отличный первый тайм. Мы контролировали игру и доминировали в ней. Мы забили три гола, но два не были засчитаны. Во втором тайме мы были недостаточно агрессивны. Было ясно, что они выйдут на поле и будут агрессивны. Это был разочаровывающий вечер для нас, потому что мы должны были с комфортом выиграть этот матч. Мы забили три гола в первом тайме, поэтому я не могу винить команду за отсутствие инстинкта убийцы в первом тайме. В конце концов, это также был небольшой вопрос удачи. Одного очка за такое игру просто недостаточно», — приводит слова Рангника BBC.
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков. «Бернли», в свою очередь, остался на последнем месте турнирного зачета, записав в свой актив 14 очков.
- 9 февраля 2022
-
03:18
-
02:45
-
02:29
-
02:12
-
01:50
-
00:59
-
00:54
-
00:52
-
00:42
-
00:36
-
00:19
- 8 февраля 2022
-
23:51
-
23:50
-
23:35
-
23:27
-
23:25
-
23:15
-
22:56
-
22:36
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:03
-
21:50
-
21:43
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
21:07
-
21:00
-
20:53
-
20:36
-
20:30
-
20:26
-
20:20