Моуринью прокомментировал поражение «Ромы» в четвертьфинале Кубка Италии с «Интером»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале Кубка Италии с «Интером». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Я приехал сюда, чтобы победить, я приехал сюда ради своей «Ромы» и болельщиков этого клуба. Мы не смогли выиграть матч, но если не брать первые пять минут, я скажу, что «Рома» хорошо сыграла против очень сильного «Интера». У нас было два отличных шанса в первом тайме, затем после перерыва с каждой минутой игра всё больше и больше переходила под наш контроль. Мы не создали много моментов, потому что у «Интера», конечно, отличные защитники, но мы играли хорошо», — приводит слова Моуринью Football Italia.

«Интер» сыграет в 1/2 финала с победителем пары «Милан» — «Лацио». Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус».