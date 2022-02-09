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Индзаги – о победе в матче с «Ромой»: я видел мало угроз нашим воротам

Индзаги – о победе в матче с «Ромой»: я видел мало угроз нашим воротам
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился эмоция от победы в четвертьфинальном матче Кубка Италии с «Ромой» (1:1).

«Ребята выступили очень хорошо, это была непростая игра. «Рома» — это сильная команда с отличным составом. Мы хорошо контролировали игру и заслужили этот полуфинал. Мы пытаемся контролировать игру, но когда вы играете против таких соперников, как «Рома», «Милан», «Наполи» и «Ливерпуль», вы должны понимать, что будут моменты, когда на вас будет оказываться давление, и сегодня мы хорошо держались в этой ситуации, так как я видел мало угроз нашим воротам», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Интер» сыграет в 1/2 финала с победителем пары «Милан» — «Лацио». Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус».

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