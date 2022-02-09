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Криштиану Роналду повторил свою худшую серию без голов

Криштиану Роналду повторил свою худшую серию без голов
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду повторил свою худшую серию без голов, сообщается в «твиттере» Sky Sports Statto.

Напомним, в матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1). Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте. В этой встрече португалец не смог отметиться результативными действиями.

Роналду не может забить на протяжении пяти матчей подряд, что является повторением его худшей серии без голов с 2010 года. Тогда выступая за «Реал» Роналду также не мог забить на протяжении пяти игр кряду.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 19 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

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На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков. «Бернли», в свою очередь, остался на последнем месте турнирного зачета, записав в свой актив 14 очков.

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