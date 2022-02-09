«Сегодня мы бьём тревогу». Ультрас «ПСЖ» выразили недовольство клубом

Ультрас «Пари Сен-Жермен» выразили недовольство работой клуба.

«Клуб слишком долго предлагал нам образ, который мы больше не поддерживаем. Это клуб, который собирает звёзд, как избалованный ребенок, не беспокоясь о спортивных последствиях. Кажется, клуб мечтает так много, что создаётся впечатление, что сезон начинается в феврале и что он игнорирует внутренние трофеи. Мы больше не признаём этот клуб. Сегодня наше терпение достигло предела! Мы всегда предлагали нашу непоколебимую поддержку, несмотря на огромные разочарования. Сегодня мы бьём тревогу. Игроки, тренеры — пришло время отреагировать, иначе мы продолжим сталкиваться с неприемлемым разочарованием. Уважайте нас, уважайте наши цвета», — приводит заявление ультрас «ПСЖ» Marca.

В данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 56 очков. Ранее парижане вылетели из 1/8 финала Кубка Франции, потерпев поражение в матче с «Ниццей».