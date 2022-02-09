Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сегодня мы бьём тревогу». Ультрас «ПСЖ» выразили недовольство клубом

«Сегодня мы бьём тревогу». Ультрас «ПСЖ» выразили недовольство клубом
Комментарии

Ультрас «Пари Сен-Жермен» выразили недовольство работой клуба.

«Клуб слишком долго предлагал нам образ, который мы больше не поддерживаем. Это клуб, который собирает звёзд, как избалованный ребенок, не беспокоясь о спортивных последствиях. Кажется, клуб мечтает так много, что создаётся впечатление, что сезон начинается в феврале и что он игнорирует внутренние трофеи. Мы больше не признаём этот клуб. Сегодня наше терпение достигло предела! Мы всегда предлагали нашу непоколебимую поддержку, несмотря на огромные разочарования. Сегодня мы бьём тревогу. Игроки, тренеры — пришло время отреагировать, иначе мы продолжим сталкиваться с неприемлемым разочарованием. Уважайте нас, уважайте наши цвета», — приводит заявление ультрас «ПСЖ» Marca.

В данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 56 очков. Ранее парижане вылетели из 1/8 финала Кубка Франции, потерпев поражение в матче с «Ниццей».

Одни только зубы — целое состояние. Странные способы, которыми Неймар тратит свои миллионы Одни только зубы — целое состояние. Странные способы, которыми Неймар тратит свои миллионы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022