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Переговоры по трансферу полузащитника «Ривер Плейта» в ЦСКА находятся в завершающей стадии

Переговоры по трансферу полузащитника «Ривер Плейта» в ЦСКА находятся в завершающей стадии
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Полузащитник аргентинского клуба «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль близок к переходу в московский ЦСКА, об этом в «Твиттере» сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Московский клуб планирует взять футболиста в аренду с правом выкупа. Опция выкупа автоматически активируется при достижении определённых условий. Источник сообщает, что ЦСКА планирует подписать контракт с колумбийцем до 2026 года.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе Карраскаля в € 6,20 млн.

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