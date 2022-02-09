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«Барселона» сменит название стадиона из-за нового контракта со Spotify

«Барселона» сменит название стадиона из-за нового контракта со Spotify
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«Барселона» сменит название стадиона из-за нового контракта со Spotify, сообщает RAC1.

По информации источника, теперь новый стадион кталонской команды будет называться «Камп Ноу Спотифай».

Клуб и музыкальный сервис подписали спонсорское соглашение на три сезона. Spotify выплатит сине-гранатовым € 280 млн за три сезона. Торговая сделка включает в себя рекламу на футболках мужской и женской команд на задней части тренировочной майки, а также права собственности на стадион. Соглашение начнёт действовать уже со следующего сезона.

Платформа потоковой передачи музыки насчитывает у себя 381 миллион пользователей, из которых 172 миллиона являются платными потребителями.

На данный момент «Барселона» занимает четвёртое место в чемпионате Испании, набрав 38 очков после 23 сыгранных матчей.

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