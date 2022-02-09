Овечкин заступился за Кузнецова, «МЮ» сыграл вничью с «Бёрнли». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заступился за соотечественника Евгения Кузнецова, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли», Россия по-прежнему сохраняет лидерство по общему количеству медалей на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Овечкин, защищая Кузнецова, устроил стычку с игроками «Коламбуса».

2. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли», идущим на последнем месте в АПЛ.

3. Сборная России сохраняет лидерство по общему количеству медалей на зимней Олимпиаде-2022.

4. Елена Вяльбе — журналистам: вас летом не было, а теперь нас нет для вас.

5. «Мне это настолько неинтересно, что даже обсуждать не хочу». Брызгалов — о хоккее Олимпиады.

6. Овечкин вышел на чистое третье место по голевым передачам среди россиян в истории НХЛ.

7. Александр Терентьев: были мысли, что нет смысла ехать на Олимпиаду.

8. «Был сложный период, особенно для моей супруги». Овечкин — о своей болезни коронавирусом.

9. Смольский: благодарен Логинову. Он помог мне удержать скорость на последнем круге.

10. Гол Кузнецова не помог «Вашингтону» победить «Коламбус».