«Милан» продлит контракт с Тэо Эрнандесом до 2026 года
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«Милан» продлит контракт с французским защитником Тэо Эрнандесом до 2026 года, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, клуб увеличит зарплату игроку до € 4,5 млн в год. По старому соглашению он зарабатывал в три раза меньше.
Эрнандес перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» летом 2019 года за € 21,5 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Прошлое соглашение Эрнандеса с итальянским клубом истекало в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает французского защитника в € 48 млн.
«Милан» набрал 52 очка в 24 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.
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