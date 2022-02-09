Источник: Себастьян Джовинко стал игроком «Сампдории»
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Бывший нападающий «Ювентуса» Себастьян Джовинко стал игроком «Сампдории». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, стороны заключили контракт, срок которого истекает в июне текущего года. Игрок перешёл в итальянский клуб, занимающий шестнадцатое место в национальном первенстве, на правах свободного агента.
Последним клубом 35-летнего итальянского нападающего был «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, в котором он стал чемпионом страны. Джовинко — воспитанник «Ювентуса». Он выступал в структуре команды с 1996 по 2011 год, а также с 2012 по 2015 год. За туринцев итальянский футболист принял участие в 132 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи.
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