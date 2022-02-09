Конте рассказал, что «Тоттенхэм» выкупил у «Аталанты» защитника

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте рассказал, что клуб выкупил у «Аталанты» защитника Кристиана Ромеро, арендованного «шпорами» в августе.



«Он был в аренде, но у нас было право выкупа, чем мы и воспользовались.



Он идеально подходит для этой лиги. Если сможешь заиграть в АПЛ, то и в других лигах мира тоже получится. ты можешь играть во всех лигах мира. Это связано с её интенсивностью, уровнем мастерства исполнителей и их атлетизмом.



Ромеро, безусловно, способен играть в АПЛ. Она ему прекрасно подходит», — цитирует Конте Evening Standard.



В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.

«Тоттенхэм» уступил «Челси» в лондонском дерби:

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