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Гарри Магуайр прокомментировал ничью с «Бёрнли»

Гарри Магуайр прокомментировал ничью с «Бёрнли»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал ничью в матче английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:1).

«Все знают, что в первом тайме мы контролировали игру. Если взять общее количество созданных моментов, то мы, конечно, должны были побеждать. Нужно было воспользоваться ситуацией и забить второй гол, но мы не смогли этого добиться. Мы собирались доминировать, но когда приезжаешь в Бёрнли, то нельзя рассчитывать, что твой план будет действовать все 90 минут. Конечно, мы были обязаны довести матч до победы. Мы пропустили так же, как в игре с «Мидлсбро», когда соперник на протяжении короткого отрезка давил на нас. Нам просто нужно улучшить реализацию», – приводит слова футболиста BBC.

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