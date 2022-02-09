«Аякс» может подписать защитника «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Серджино Дест может вернуться в чемпионат Нидерландов. В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Аякс», за который американец ранее выступал. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, амстердамцы хотят подписать Деста из-за возможного ухода Николаса Тальяфико и Нуссаира Мазрауи.
Дест стал игроком испанской команды в октябре 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 21 млн. Контракт Деста с каталонским клубом истекает 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
В нынешнем сезоне американский футболист в 14 матчах испанской Ла Лиги отдал три голевые передачи.
Видеообзор матча 23-го тура Примеры «Барселона» — «Атлетико»:
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