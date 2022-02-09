Зе Луиш продолжит карьеру в Саудовской Аравии
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Зе Луиш стал игроком саудовского клуба «Аль-Таавун». Об этом сообщила пресс-служба клуба в своём «инстаграме». Стороны заключили соглашение до конца сезона.
Напомним, 13 января футбольный клуб «Локомотив» и нападающий Зе Луиш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В составе «Локомотива» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий сыграл 15 матчей и забил 1 гол.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что клуб единоразово выплатит форварду зарплату, полагающуюся ему до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты Зе Луиш решил не требовать. Его контракт с «Локомотивом» действовал до лета 2023 года. По нему нападающий получал € 2,8 млн в год.
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