Зе Луиш продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Зе Луиш стал игроком саудовского клуба «Аль-Таавун». Об этом сообщила пресс-служба клуба в своём «инстаграме». Стороны заключили соглашение до конца сезона.

Напомним, 13 января футбольный клуб «Локомотив» и нападающий Зе Луиш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В составе «Локомотива» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий сыграл 15 матчей и забил 1 гол.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что клуб единоразово выплатит форварду зарплату, полагающуюся ему до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты Зе Луиш решил не требовать. Его контракт с «Локомотивом» действовал до лета 2023 года. По нему нападающий получал € 2,8 млн в год.