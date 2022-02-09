Боец UFC – Зума: если ты такой крутой, придурок, попробуй ударить меня

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович обратился к защитнику «Вест Хэм Юнайтед» Курту Зума, ранее опубликовавшему видео, где бьёт свою кошку.



«Если ты такой крутой, придурок, попробуй ударить меня. Что за идиот (в оригинале используется более грубое выражение. – Прим. «Чемпионата»). Жестокое обращение к животным нельзя терпеть», — написал Блахович в «Твиттере».



В нынешнем сезоне чемпионата Англии французский защитник сыграл в 13 матчах и забил один гол. Игрок выступает за «молотобойцев» с августа 2021 года, после того как перешёл из «Челси» за € 35 млн. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает француза в € 32 млн.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд»:

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