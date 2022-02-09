Боец UFC – Зума: если ты такой крутой, придурок, попробуй ударить меня

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович обратился к защитнику «Вест Хэм Юнайтед» Курту Зума, ранее опубликовавшему видео, где бьёт свою кошку.
«Если ты такой крутой, придурок, попробуй ударить меня. Что за идиот (в оригинале используется более грубое выражение. – Прим. «Чемпионата»). Жестокое обращение к животным нельзя терпеть», — написал Блахович в «Твиттере».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии французский защитник сыграл в 13 матчах и забил один гол. Игрок выступает за «молотобойцев» с августа 2021 года, после того как перешёл из «Челси» за € 35 млн. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает француза в € 32 млн.
Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 9 февраля 2022
-
10:58
-
10:50
-
10:36
-
10:32
-
10:23
-
10:08
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:40
-
09:28
-
09:19
-
08:55
-
08:54
-
08:30
-
08:09
-
06:42
-
06:13
-
05:08
-
04:31
-
03:33
-
03:18
-
02:45
-
02:29
-
02:12
-
01:50
-
00:59
-
00:54
-
00:52
-
00:42
-
00:36
-
00:19
- 8 февраля 2022
-
23:51
-
23:50
-
23:35