Алексис Санчес: сложно играть всего по 10-15 минут в каждом матче

Нападающий миланского «Интера» чилиец Алексис Санчес после победы над «Ромой» (2:0) в 1/4 финала Кубка Италии рассказал о своём будущем в клубе.



«Мы знаем, что играли лучше в дерби. Примем это как урок, который показал, что надо всегда быть настороже. Мы уверены в себе как команда. Все говорят, что «Рома» сильная команда, сегодня они доказали это на поле. Я всегда хочу играть и всегда говорил, что, чем больше играю, тем лучше себя чувствую. Хочу делать то, что лучше для команды, но факт остается фактом: сложно играть всего по 10-15 минут в каждом матче», — цитирует Санчеса Sport Mediaset.

Вчера «Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. Миланский клуб сыграет в 1/2 финала с победителем пары «Милан» — «Лацио». Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус».



