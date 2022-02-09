Главный тренер «Боруссии»: все детали возможного перехода обсуждаются с Эрлингом внутри

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе рассказал о будущем нападающего «шмелей» Эрлинга Холанда.

«В случае с Эрлингом все детали возможного перехода обсуждаются внутри — все честны друг с другом. В какой-то момент Холанд всё равно примет решение касательно своего будущего — клуб хорошо подготовится к нему», — цитирует Розе Sport Bild.

Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола. Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.



